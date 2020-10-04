مدرب لياقة الشرطة يعتذر عن اكمال مشواره مع الفريق

2020/10/04 | 17:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

قدم مدرب لياقة فريق نادي الشرطة بكرة القدم، غونزالو رودريغيز، اعتذاره من الاستمرار مع الفريق.

وقال مصدر مقرب من غونزالو لـ /المعلومة/ ان “مدرب اللياقة الإسباني غونزالو قدم اعتذاره عن الاستمرار مع فريق الشرطة بعد اقل من شهرين من توقيعه للعقد”.

وأوضح ان “غونزالو اخبر إدارة الشرطة بقراره مكتفياً بان قراره جاء لأسباب خاصة”، مشيراً إلى ان “إدارة القيثارة الخضراء بدأت بالفعل البحث عن مدرب لياقة جديد”.

يذكر ان غونزالو وقع على عقده مع الشرطة بشكل رسمي في الـ18 من شهر اب الماضي.



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