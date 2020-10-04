بارزاني والفياض ويارالله يؤكدان أهمية التنسيق المشترك لمواجهة داعش

2020/10/04 | 18:07 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، ورئيسي هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، وأركان الجيش الفريق الركن عبدالامير يارالله، الأحد، أهمية التنسيق المشتركة للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي.

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