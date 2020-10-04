"عشبة سامة عملاقة".. الهوغ ويد تغزو روسيا

2020/10/04 | 18:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهوغ وييد العملاق، عشبة سامة تغزو روسيا، تستطيع التسبب للإنسان بحرق للجلد من الدرجة الثالثة أو حتى العمى، أصبح أشبه برمز للإهمال الذي يعاني منه الريف الروسي، وسط تجاهل حكومي للأزمة.

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