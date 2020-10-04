الأعرجي يترأس وفداً يمثل الكاظمي للتعزية بوفاة الأب الروحي للأيزيديين

2020/10/04 | 18:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، الاحد، عزم مجلس الوزراء عقد جلسة في محافظة نينوى، وذلك خلال زيارته إلى المحافظة، لنقل تعازي رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بوفاة المرجع الديني الأعلى للطائفة الأيزيدية. وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ نينوى نجم الجبوري، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 تشرين الاول 2020)، أن "المحافظ الجبوري استقبل اليوم مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، ومستشار رئيس الوزراء هشام داوود لدى زيارتهم للمحافظة".

وأشار البيان إلى أن "الاعرجي نقل تعازي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بوفاة المرجع الديني الأعلى للطائفة الايزيدية (بابا شيخ)"، مؤكداً على هامش الزيارة "نية الكاظمي عقد جلسة لمجلس الوزراء في نينوى بأقرب فرصة".

ولفت الأعرجي إلى "دخول قرار الغاء المطالبة بالتصريح الأمني حيز التنفيذ في كافة المراكز والدوائر الحكومية ويستمر فقط في مخيمات النازحين ومن مسؤولية جهاز الأمن الوطني حصراً".

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