ألف إصابة بكورونا في الإمارات و 159في قطر

2020/10/04 | 18:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلنت الإمارات، الأحد، إصابة 1.041 بكورونا، فيما سجلت قطر 159 إصابة بالفيروس.

و أفادت وزارة الصحة الاماراتية، بتسجيل 1.041 إصابة بالفيروس، فضلا عن 1.001 حالة تعاف منه.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 98.801؛ منها 426 وفاة، و88.123 حالة شفاء.

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة، 159 إصابة بكورونا، إلى جانب تعافي 173 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين بلغت 126.441؛ منها 216 وفاة، و123.475 حالة تعاف.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 35 مليونا و174 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و38 ألفا، وتعافى ما يزيد على 26 مليونا و163 ألفا، وفق موقع “ورلدميتر”.

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