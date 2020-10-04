الغزي يدعو إلى إستثمار قدرات ملاكات الوزارات في تطبيق برنامج إدارة الوثائق الإلكترونية

2020/10/04 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الأحد الوزارات كافة إلى إستثمار وتطوير ملاكاتها الفنية والإدارية، لإنجاح آلية تطبيق برنامج إدارة الوثائق الإلكترونية، الذي أطلقته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في السابع من الشهر الماضي، بعد انتهاء المرحلة الأولى من إنجازه.وأكد خلال ترؤسه لورشة العمل التي أقامتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، للمديرين العامين للدوائر الإدارية في الوزارات، وفق بيان صادر عن الأمانة أن "نظام الحوكمة الإلكترونية، يعد من المشاريع الحيوية المهمة، باعتباره أول نظام إلكتروني وطني يربط جميع الوزارات، ويتيح لها مراسلة ومتابعة البريد فيما بينهم عبر الشبكة الحكومية الوطنية المؤمنة".وأشار إلى "ضرورة إستثمار الطاقات والقدرات الذاتية المتوافرة لدى ملاكاتنا الوطنية في الوزارات، من خلال زجهم في ورش العمل والدورات التدريبية التي ستنضمها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والاستفادة من التجارب العالميةللجهات الإستشارية والمنظمات الدولية".وأوضح، إن "النظام سيسهم في تقديم الخدمات الحكومية إلى المواطنين واختزال الوقت والقضاء على الروتين، بعد انتهاء المراحل المتقدمة من البرنامج، ودخوله الخدمة بين الوزارات والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وضرورة المضي بالعمل على تأسيس الأرضية الرصينة لإنجاحه".

ووفقاً للبيان ستتضمن المرحلة الثانية من البرنامج، ربط الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتكامل النظام من النواحي الفنية والإدارية.

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