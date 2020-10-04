القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني في البصرة

2020/10/04 | 18:13 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / القت مكافحة إجرام البصرة القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني."وذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه انه وبعد ورود معلومات الى قسم مكافحة اجرام البصرة ، تفيد بوجود حادث ابتزاز الكتروني بحق مواطنة بعد ان قام المتهم بتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبلغ ٣ ملايين دينار على الفور تم استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل مختص و نصب كمين محكم واستدراجه وبالجرم المشهود تم القبض عليه اثناء استلام المبلغ .واضاف البيان انه" تم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحقه ./انتهى

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