2020/10/04 | 18:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.10.04 – أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن إغلاق الولايات المتحدة سفارتها في العراق سيؤدي إلى عزل البلاد دوليا....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: إغلاق أميركا سفارتها في العراق سيؤدي إلى عزل البلاد دوليا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: إغلاق أميركا سفارتها في العراق سيؤدي إلى عزل البلاد دوليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).