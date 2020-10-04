الصجري ينشر توضيحا بالوثائق عن تعويض ورثة والده

2020/10/04 | 18:15 - المصدر: السومرية نيوز

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نشر النائب علي الصجري، الاحد، توضيحا مرفقا بالوثائق عن تعويض ورثة والده.

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