بيان بشأن استئناف مناسك العمرة لمواطني اقليم كوردستان

2020/10/04 | 18:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاوقاف في حكومة اقليم كوردستان يوم الاحد، ان استئناف مناسك العمرة يرتبط بانخفاض الاصابات بفايروس كورونا المستجد.

وقال نبز اسماعيل المتحدث باسم الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان مواطني اقليم كوردستان يستطيعون اداء مناسك العمرة، حال انخفاض الاصابات بفايروس كورونا بالالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية، موضحا، ان لجنة عليا ستبت في استئناف مناسك العمرة حال وصول دعوة رسمية لاقليم كوردستان من السعودية.

واضاف: ان اكثر من 26 الف مواطن في اقليم كوردستان يؤدون مناسك العمرة سنويا، لكن ولاسباب مكافحة تفشي فايروس كورونا، توقفت الرحلات، لافتا الى ان الرحلات ستكون محدودة حال فتحها.

PUKmedia ترجمة‌

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