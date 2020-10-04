رئيس الجمهورية يعزي بوفاة البيشمركة العتيد علي فتاح

2020/10/04 | 18:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد، برقية تعزية الى عمر فتاح عضو المجلس الاعلى السياسي ومصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني بوفاة شقيقه البيشمركة العتيد علي فتاح.

وقال سيادته في بيان:

الاخ العزيز كاك عمر فتاح

المحترمون/ اهل وعائلة الراحل علي فتاح

بألم وحزن بالغين تلقينا نبأ رحيل البيشمركة العتيد والمناضل علي فتاح.

وبهذه المناسبة الحزينة نبعث تعازينا ومواساتنا الى عائلة وذوي الراحل، وندعو من الله ان يرحم فقيدكم وان يسكنه فسيح الجنان وان تكون هذه خاتمة احزانكم وان يلهم الجميع الصبر والسلوان.

ٳنــا لله وٳنــا ٳلــیــه راجــعــون

برهم صالح

رئيس جمهورية العراق

PUKmedia ترجمة‌

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