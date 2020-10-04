رفعت الجلسة.. القاضي ينطق بالحكم في قضية الطفل حامد سعيد

2020/10/04 | 18:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن حسين القانوني، المحامي الذي ترافع بقضية الطفل العراقي، حامد سعيد، الأحد، الحكم سنة ونصف على عناصر من قوات "حفظ النظام" لتعذيبهم سعيد وتصويره خلال تظاهرات تشرين .

وقال القانوني عبر منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (04 تشرين الأول، 2020) : "اليوم شهد محاكمة الجناة الفاعلين، الذين اعتدوا على المواطن الحدث، حامد سعيد، خلال تظاهرات تشرين".

واضاف أنه "تم الحكم سنة ونصف بحق جميع الاشخاص الذين قاموا بتعذيبه وتصويره"، مبينا أن "القاضي طبق القانون حرفيا بحق المدانين".

وتابع القانوني، أن "المحاكمة كانت عادلة ومطولة جدا"، مبينا أن "هذه الجلسة هي الخامسة، و كل جلسة تكون حتى بعد نهاية الدوام الرسمي".

واشار إلى أنه "لن يترك حامد ولا أي مظلوم أخر وسيبقى بمتابعة حقوق والد حامد الذي استشهد في الانبار"، بحسب تعبيره.

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تعهد الاثنين (3 آب 2020)، للحدث حامد سعيد بمساعدته لإكمال دراسته وتوفير محامٍ له ‏وتوفير الدعم القانوني له.‏

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن الأخير، "استقبل الحدث حامد سعيد بعد إطلاق سراحه"، ‏مشيراً إلى أن الكاظمي قال خلال اللقاء، "إنه يشعر بالألم والحزن لما حدث، وإن ثقافة استمراء الاعتداء على المواطن من قبل ‏بعض ممن يستغل موقعه، هي أمر يتوجب المعالجة الحازمة".‏

وكان المواطن الحدث حامد سعيد تعرض الى اعتداء غير أخلاقي، أمر على إثره القائد العام للقوات المسلحة، بتشكيل لجنة ‏تحقيقية فورية شخصت خلال ساعات أسماء المتجاوزين من منتسبي قوات حفظ القانون، وفسخت عقودهم واحالتهم الى ‏القضاء.‏

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