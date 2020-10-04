2020/10/04 | 18:19 - المصدر: عين العراق

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الأنبار: شركة الاستكشافات النفطية تشترط الحصول على حماية أمنية مقابل التنقيب

أعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، الاحد، أن شركة الاستكشافات النفطية أكدت استعدادها للتنقيب عن النفط في المناطق الغربية شريطة توفير الحماية لطواقمها.

وقال الطرموز إن “وفدا من شركة الاستكشافات النفطية احدى تشكيلات وزارة النفط وصل الى مبنى ديوان محافظة الانبار وسط الرمادي، للقاء المسؤولين في المحافظة وقائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام وعدد اخر من القيادات الامنية المشرفة على الملف الامني في المحافظة من اجل وضع الية لعمليات التنقيب على حقول النفط والغاز”.

وأضاف، أن “مدير شركة الاستكشافات النفطية ابدى جهوزية شركته للمباشرة في العمل بعد الحصول على موافقات امنية تتضمن توفير الحماية الازمة لطواقم فرق الاستكشاف والتنقيب”.

وبين أن “الاجتماع كرس لوضع خطة مدروسة مشتركة بين الحكومة المحلية والقيادات الامنية لتذليل كافة المعوقات امام الشركة لغرض انجاز عملها وفق التوقيتات الزمنية المحددة”.

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