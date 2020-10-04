غضب ديباي يحيي آمال برشلونة

2020/10/04 | 18:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأحد، أن مصير الهولندي ممفيس ديباي، نجم ليون، لم يحسم بعد في الميركاتو الصيفي.

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