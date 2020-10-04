2020/10/04 | 18:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجيّة يعبر لنظيره الألماني عن قلقه إزاء قرار سحب السفارة الأمريكية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجيّة يعبر لنظيره الألماني عن قلقه إزاء قرار سحب السفارة الأمريكية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجيّة يعبر لنظيره الألماني عن قلقه إزاء قرار سحب السفارة الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).