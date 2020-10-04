بالوثائق..الصجري: نحن أصحاب حق ولسنا كالفاسدين الذين استولوا على المال العام

2020/10/04 | 18:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اكد النائب علي الصجري ان القضية التي اعيد فتحها بحقه سبق وان حسمها القضاء، ولكن هناك خصوم سياسيين سرقوا بعض الأوراق لتضليل السلطة القضائية، مؤكدا ان موقفه سليم وسيثبت ذلك بالوثائق والادلة.وقال الصجري لـ( المستقلة) نحن نؤمن بأننا أصحاب حق، لذلك نتوجه الى سلطة الجماهير والرأي العام ، وهي السلطة التي تمنح […]

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