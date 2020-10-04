بين الفقر والموت …لماذا يتوجهون مرتزقة سوريون إلى أذربيجان؟

2020/10/04 | 18:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد صلاح صحفي سوري ليس سرا أن مئات المرتزقة من سوريا وليبيا تم نقلهم إلى مناطق ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها في الأيام الأخيرة.وهكذا تحاول تركيا أن تساعد الدولة الشقيقة أذربيجان في مواجهتها مع أرمينيا.يبدو أن أنقرة لا تخفى نشاطها غير القانونية.لقد عبّر العديد من القادة الأجانب عن قلقهم بشأن سياسات تركيا العدوانية.وأعلن الرئيس الفرنسي […]

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