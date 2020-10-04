الحشد الشعبي يبين محاور مهامه ضمن خطة تامين زيارة الاربعين

2020/10/04 | 18:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص..

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاحد، عن اشتراكها بخطة تامين زيارة الاربعين ونقل الزوار بالتنسيق مع الجهات الاخرى والوزارات المعنية ضمن حدود كربلاء والمحافظات المجاورة.

وقال امر لواء علي الاكبر في الحشد الشعبي علي الحمداني لـ/المعلومة/ ان “ الحشد الشعبي اشترك في محاور عديدة لتامين الزيارة توزعت بكربلاء والمحافظات الاربع المحيطة بها”.

واوضح ان “مهمة الحشد الشعبي تكمن في تامين الطوق الثاني والثالث داخل مدينة كربلاء وطريق باب بغداد بكربلاء وصولا الى محافظة بابل وطريق كربلاء النجف وطريق كنطرة السلام بكربلاء والى بابل فضلا عن مهمة الطيران المسير”.

وتابع انه “تم تخصيص 47 عجلة نوع كوستر و65 عجلة حمل و40 عجلة كبيرة نوع قلاب من عجلات الحشد لتامين نقل الزوار ومعدات الدعم اللوجستي للمواكب والزوار واحتياجات الزيارة”.انتهى25و

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