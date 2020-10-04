21 كاميرا ثابتة داخل المدن… خطة لمرور السليمانية  تهدف لتشديد لمراقبة سرعة المركبات

2020/10/04 | 18:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت مديرية مرور السليمانية، اليوم الاحد 4 تشرين الاول 2020، عن تشغيل الكاميرات الثابتة الخاصة بمراقبة سرعة المركبات وسط المدينة.

وقالت المديرية في بيان: ان الكاميرات الثابتة والخاصة بمراقبة سرعة المركبات والبالغ عددها 21 كاميرة ستدخل حيز التشغيل خلال الشهر المقبل، مشيرة الى انه ستم في الوقت ذاته توزيع نحو 40 كاميرة متحركة في شوراع المدينة.

يشار الى ان المديرية اصدرت في اسابيع ماضية عدة قوانين قالت انها ستعمل بها، مبينة ان القوانين تتضمن منع السائق من تصوير “ستوري” او سناب في هاتفه، وبخلاف ذلك تُفرض عليه غرامة قيمتها ٣٠ الف دينار عراقي”.

وتابعت: “كما يُمنع منعًا باتًا التكلم في الهاتف اثناء قيادة المركبة، وبخلاف ذلك تكون قيمة الغرامة ٤٠ الف دينار”.

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