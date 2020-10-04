ضبط عملية إخراج أموال من قاصة  دائرة بريد كربلاء لتشغيلها أيام العطل

2020/10/04 | 18:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ، عن تنفيذ ملاكاتها في مكتب تحقيق كربلاء عملية ضبط إخراج اموال من القاصة ايام العطل لغرض تشغيلها في دائرة البريد في المحافظة .وقالت الدائرة في بيان وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) اليوم الأحد ، إن “فريق عمل مكتب […]

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