“حوار مع الروح “.. هند أحمد في مجموعة شعرية

2020/10/04 | 18:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب (حوار مع الروح)، هو الوليد الثاني ، وهي المجموعة الشعرية التي واظبت الإعلامية المتألقة هند أحمد على إصدارها ، بعد مطبوعها الشعري الأول : ( ذاكرة نجمة) ، ما يؤكد أن تلك المرأة التي إهتمت بالشعر وعلم الجمال الشعري، وخبرت كيف تسبر أغواره وتنهل من إبداعه، قصائد وكلمات تعبر عن تدفقها والهامها الشعري […]

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