مستشار ترامب للأمن القومي: نقل السلطات لنائب الرئيس غير مطروح في الوقت الحالي

2020/10/04 | 18:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، روبرت أوبراين، الأحد أن نقل السلطات الرئاسية لنائب الرئيس الأميركي، ليست أمرا مطروحا في الوقت الحالي.

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