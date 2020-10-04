الانفصاليون الأرمن يستهدفون ثاني أكبر مدينة أذرية وتركيا تدين

2020/10/04 | 18:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أدانت تركيا اليوم، الأحد، “الهجمات الأرمنية” على ثاني كبرى المدن الأذرية، وهي غنجه، بحسب ما ذرته وكالة فرانس برس نقلاً عن وزارة الخارجية التركية.وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن “الهجمات الأرمينية التي تستهدف المدنيين اليوم في ثاني كبرى المدن الأذربيجانية غنجه تعد مؤشراً جديداً على موقفها (يريفان) الذي لا يعترف بالقانون.ندين […]

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