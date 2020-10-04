عملية امنية عسكرية من قبل ل ١٦ قوة الامامين والشرطة الاتحادية جنوبي غربي كركوك

2020/10/04 | 18:44 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك/نينا/نفذت قوة من اللواء ١٦ قوةً الإمامين للحشد الشعبي القاطع الاول بتنسيق مع الشرطة الاتحادية عملية دهم وتفتيش في قرى باجوان وقرة تبة وكومبتلر بحثا عن فلول داعش الارهابي وتم خلال العملية تدمير مضافتين لعناصر داعش ./انتهى

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