وزراء صناعة العراق والأردن ومصر يتفقون على خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي

2020/10/04 | 18:44 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/اتفق وزراء الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز ، والصناعة والتجارة والتموين الاردني الدكتور طارق الحموري، ووزيرة التتجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، خلال اجتماع عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، على خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان الثلاث.وجاء الاجتماع، في اطار متابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في عمان في الخامس والعشرين من آب الماضي وجمعت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وأوضح بيان صدر في ختام الاجتماع ووزعته وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، أنه وبعد مناقشات ومباحثات معمقة بين الوزراء الثلاثة فقد تم التأكيد على أهمية الاسراع في وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بهدف تحقيق التكامل الاستراتيجي وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، وترجمة ما تم بحثه خلال القمة الثلاثية الى مشروعات على أرض الواقع بما يخدم مصالح البلدان الشقيقة الثلاث.وقد تم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري حيث تم تحديد أربعة قطاعات مستهدفة في المرحلة الأولى لتعزيز التعاون الثلاثي وتشمل الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والصناعات النسيجية و صناعة السيراميك حيث تم الاتفاق على أن تقوم كل دولة بتجهيز قوائم باسماء الشركات والمستثمرين المهتمين ببناء شراكات بهذه المجالات وتزويد الدول الأخرى بها خلال 10 أيام من تاريخ عقد الاجتماع .وجاء في البيان أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع وزاري موسع قريبا للدول الثلاث يشمل وزراء الصناعة والتجارة والمياه والري والتربية والتعليم والزراعة والاسكان والكهرباء اضافة الى ادارات الكمارك في الدول الثلاث لبحث تنفيذ توصيات القمة الثلاثية ووضع جدول زمنى لمشروعات التعاون التى سيتم الاتفاق عليها./انتهى

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