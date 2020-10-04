وزير الخارجية يؤكد لنظيره الالماني ان الحكومة العراقيّة اتخذت عدداً من الإجراءات الأمنيّة التنظيميّة والسياسيّة والدبلوماسيّة لوقف الهجمات على المنطقة...

2020/10/04 | 18:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أكد وزير الخارجيّة فؤاد حسين، أنّ الحكومة العراقيّة اتخذت عدداً من الإجراءات الأمنيّة، التنظيميّة، والسياسيّة، والدبلوماسيّة لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار.وذكرت الخارجية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الوزير فؤاد حسين تلقّى اتصالاً هاتفيّاً من وزير الخارجيّة الألماني هايكو ماس، وركّز الحديث على العلاقات والروابط الثنائيّة بين البلدين، وعلى القرار المبدئيّ للإدارة الأمريكيّة بسحب السفارة من بغداد".وقد عبّر الوزير عن القلق تجاه هذا القرار رغم كونه قراراً سياديّاً يخصّ الجانب الأمريكيّ، ولكن قد يُؤدّي إلى نتائج لا تصُبُّ في مصلحة الشعب العراقيّ.كما أكّد الوزير أنّ الحكومة العراقيّة اتخذت عدداً من الإجراءات الأمنيّة، التنظيميّة، والسياسيّة، والدبلوماسيّة لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار، وسوف تكون هناك نتائج إيجابيّة ملموسة في القريب العاجل.وناقش الجانبان مُختلِف الاحتمالات المستقبليّة بالنسبة لوضع البعثات الدبلوماسيّة في بغداد، واكدا أهمّية الاستمرار في تبادل وجهات النظر، والتواصُل من أجل إيجاد حُلُول لهذه الأزمة./انتهى7

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