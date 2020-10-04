تدمّير عجلتين لـ”داعش” احداهما مفخخة ومقتل من فيهما بصحراء الانبار

2020/10/04 | 18:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، اليوم الأحد، عن تدميرعجلتين لتنظيم “داعش” وقتل من فيها في صحراء المحافظة.

وقال الغنام في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “قوة خاصة محمولة بالطائرات السمتية من الفرقة ١ عمليات الانبار نفذت عملية عسكرية دقيقة بصحراء الانبار وادي زحيمان”.

وأضاف، أن “العملية أسفرت عن تدمير عجلتين لداعش احداهما مفخخة وقتل من فيهما، اضافة الى تدمير مضافة لعناصر التنظيم تحت الارض بالكامل تحتوي على اسلحة وصواريخ كاتيوشا ومنصات لاطلاق هذة الصواريخ”.

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