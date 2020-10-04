ضبط منصة لإطلاق الصواريخ واسلحة شمال الفلوجة

2020/10/04 | 18:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار…

أفاد مصدر أمني، الاحد، بضبط منصة لإطلاق الصواريخ واسلحة متنوعة بعملية امنية استباقية شمال مدينة الفلوجة.

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قوة امنية من قيادة عمليات الجزيرة مسنودة بقوة من الحشد العشائري شرعت بعملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من مناطق وادي الثرثار شمالي مدينة الفلوجة”، مبينا أن “العملية أسفرت عن ضبط منصة لإطلاق الصواريخ محلية الصنع لخلايا ارهابي داعش “.

وأضاف، أن “تم أيضا العثور على 7 قنابر هاون عيار 120 ملم عبارة عن مصائد معدة للتفجير ومسطرة تفجير”، مشيرا الى أن “فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الأمنية”.



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