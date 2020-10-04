اعلان نتائج السادس الاعدادي الخميس المقبل

2020/10/04 | 18:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد اعلنت وزارة التربية عن تحديد يوم الخميس المقبل موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي ، مؤكدة ان الحديث عن دور ثالث سابق لاوانه .

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