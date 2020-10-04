صحة كربلاء تُطلق مسحا ميدانيا لمنع انتشار كورونا بين زوار الاربعينية

2020/10/04 | 18:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت دائرة صحة كربلاء اليوم الأحد، عملية مسح ميداني مُوسًع لفحص الزائرين وأصحاب المواكب الحُسينية المُشاركين في مراسيم إحياء زيارة أربعينية الإمام الحُسين ( عليه السلام ) , حسب مدير اعلامها سليم كاظم.

واوضح كاظم لـ PUKmedia، انه "حين وضعت دائرة صحة المحافظة خطتها الخاصة لزيارة الأربعين، ابرزها تعزيز الإجراءات الوقائية لمُواجهة فيروس كُورونا ، وإستكمالاَ لسلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الزائرين، شرعت الدائرة بإجراء عملية مسح ميداني، تمثَل بأخذ مسحات للأنف والبلعوم للزائرين , وأصحاب المواكب الحُسينية , وذلك بإستخدام تقنية الـ ( pcr ).

وبين كاظم، ان الحملة التي تأتي في إطار فعاليات الرصد الوبائي الفعال، تهدف للكشف والسيطرة على فيروس كُورونا المُستجد، والحيلولة دون إنتشاره بينهم، مؤكدا على ان الزائرين والمواكب المشاركة في مراسيم العزاء ، مُتجاوبة بشكل كبير مع الطواقم الصحية العاملة على فحصهم، وهذه الحملة مُستمرة لغاية انتهاء مراسيم الزيارة.

وطالب كاظم، أصحاب المُواكب والزائرين، بـضرورة الإلتزام بارشادات خليتي الأزمة المركزية والمحلية والجهات الصحية، والتي تقتضي بإرتداء الكمامات والكفوف والعمل على التباعد الاجتماعي في أداء المراسيم.

يذكر ان مدينة كربلاء المقدسة تستقبل على مدار الساعة الاف الزائرين القادمين سيرا على الاقدام من مختلف مدن العراق , للمشاركة باحياء زيارة الاربعين وسط اجراءات امنية وخدمية مكثفة.

PUKmedia/ جميل زنگنة / كربلاء‌

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