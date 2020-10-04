اصابة عضو في المكتب السياسي بفايروس كورونا

2020/10/04 | 18:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الدكتور سوران جمال طاهر عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني ومسؤول مكتب العلاقات، يوم الاحد، عن اصابته بفايروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور سوران جمال طاهر خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: انه ورغم التزامه بالتعليمات الصحية والوقائية، اصيب بفايروس كورونا، لافتا الى ان الفايروس بعد 9 اشهر من ظهوره يشكل تحديا كبيرا للتطور الطبي الذي لم يجد له علاجا لحد الان.

واضاف: انه يأمل الشفاء العاجل والعودة السريعة الى مهام عمله، للمضي بخدمة المواطنين.

PUKmedia ترجمة‌

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