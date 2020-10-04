(سومر نيوز) تنشر تفاصيل جديدة عن موازنة العام المقبل

2020/10/04 | 18:47 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



تنشر (سومر نيوز) تفاصيل جديدة عن موازنة العام المقبل، والتي ستركز على تفعيل إيرادات الضرائب والم...

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