القضاء حول

2020/10/04 | 18:47 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



نفى مجلس القضاء الأعلى، الأحد، تسلم ملف حول مرتكبي "جرائم القتل والخطف" ضد المتظاهرين من ال...

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