التجارة تحدد مبلغ استيفاء استلام قسيمة البطاقة التموينية.. وتتوعد

2020/10/04 | 18:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 38 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

حددت وزارة التجارة، الأحد، مبلغ استيفاء استلام قسيمة البطاقة التموينية، متوعدة الوكلاء المخالفين للسعر المقرر باجراءات صارمة تصل لحد اغلاق الوكالة.

وقالت مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة، ابتهال هاشم صابط، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (4 تشرين الأول 2020)، ان "مبلغ الاستيفاء الذي حددته دائرتها الف دينار فقط لاغيرها لكل بطاقة".

وأضافت صابط، ان دائرتها ستتخذ اجراءات صارمة بحق وكلاء المواد الغذائية والطحين الذين يستوفون مبالغ اكثر من المبلغ المقرر تصل لحد اغلاق الوكالة.

ودعت الوزارة في بيانها "المواطنين التعاون معها للتبليغ عن اي حالة استيفاء مبالغ غير المقررة عبر الارقام الساخنة في ادناه وموقع الوزارة الرسمي.

شؤون المواطنين / مكتب الوزير 7715550851.

دائرة التخطيط والمتابعة / ٠٧٨١٥٩١٤٩٤١

دائرة الرقابة التجارية والمالية 07729222019 _ 07813051350".

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