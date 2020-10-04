2020/10/04 | 18:50 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأحد 4 أكتوبر 2020 | 06:41 مساءً | عدد القراءات : 24

هل دخلت مجاميع دينية متطرفة الى كربلاء..



قيادة العمليات تعلق!

نفت قيادة عمليات كربلاء، يوم الاحد، أنباء افادت بدخول مجاميع "دينية متطرفة" للمحافظة خلال زيارة الأربعين.

وبحسب وسائل اعلام حكومية، فأن عمليات كربلاء تعهدت بمحاسبة كل من يعبث بأمن المدينة.

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