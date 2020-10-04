‏لاتسيو يفرض التعادل على مضيفه إنتر ميلان في الدوري الايطالي

2020/10/04 | 19:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – تعادل لاتسيو مع مضيفه إنتر ميلان، بهدف لكل فريق، اليوم الأحد، بملعب الأوليمبيكو، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.سجل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر ميلان بالدقيقة 30، وتعادل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش للاتسيو بالدقيقة 55.وبهذا التعادل، رفع إنتر رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الثالث، فيما رفع لاتسيو رصيده إلى 4 نقاط […]

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