نابولي مهدد بخسارة نقاط مباراة يوفنتوس

2020/10/04 | 19:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يمكن أن يُعتبر فريق نابولي خاسرا 0 / 3 مباراته أمام يوفنتوس بالدوري الإيطالي لكرة القدم التي تقام في وقت لاحق من اليوم الأحد، إذا لم يظهر الفريق في ملعب تورينو، وفقا للطلب الذي تقدمت به السلطات الصحية، بعد ثبوت إصابة لاعبين من الفريق بفيروس كورونا.

وذكرت رابطة الدوري الإيطالي في وقت متأخر من أمس السبت في مذكرة أُرسلت لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن المباراة التي تقام على ملعب يوفنتوس ستقام في موعدها.

ولكن، ذكرت تقارير أن فريق نابولي يبقى في نابولي اليوم الأحد، منتظرا القرار الرسمي من الرابطة.

وأعلنت رابطة الدوري مؤخرا قواعد تسمح للأندية بتأجيل مبارياتها إذا كان هناك أقل من 13 لاعبا متاحا، أو في حال الإبلاغ عن وجود عشر إصابات بفيروس كورونا خلال اسبوع.

وذكرت تقارير أن رحلة نابولي إلى مدينة تورينو التي كانت مقررة أمس السبت أُلغيت بعد اتصال من السلطات الصحية في نابولي، والتي طلبت من كل النادي دخول الحجر الصحي عقب إصابة الثنائي بيتور زيلينيسكي وإليف إلماس يومي الجمعة والسبت.

ولكن يبدو أن رابطة الدوري الإيطالي نفذت بروتوكول الاتحاد الإيطالي للعبة، والذي يسمح بالتدريب وإقامة المباريات للاعبين غير المصابين لدى الفريق الذي ظهرت به حالات إيجابية.

ويبقى اللاعبون المصابون في العزل المنزلي الكامل لمدة اسبوعين أو لحين ظهرو سلبية عيناتهم.

وأفادت تقارير أن المفاوضات جارية حاليا بين رابطة الدوري ونابولي، الذي قد يتوجه لتورينو اليوم الأحد.

وخضع نابولي لفحوص متتالية منذ مباراته الاخيرة أمام جنوى التي أقيمت الأحد الماضي، حيث بلغ عدد اللاعبين المصابين 17 لاعبا هذا الاسبوع.



وتم تأجيل مباراة جنوى مع تورينو لموعد لم يتم تحديده بعد.

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