عمليات كربلاء تنفي دخول مجاميع دينية متطرفة إلى المحافظة

2020/10/04 | 19:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كربلاء المقدسة - واع

نفت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الأحد، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من دخول مجاميع متطرفة إلى المحافظة.

وقال مدير إعلام القيادة، العميد فاهم الكريطي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم تداول بعض الصور في مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى دخول بعض المجاميع المتطرفة إلى محافظة كربلاء".

وأضاف الكريطي، أن "قيادة عمليات كربلاء المقدسة، تنفي وجود هكذا عناصر"، مؤكداً أنه "سوف يتم محاسبة كل من يحاول العبث بأمن الدولة".

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