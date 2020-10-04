2020/10/04 | 19:10 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة/ – حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (2-0)، على ليفانتي، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الليجا.
وسجل هدفي المباراة فينيسيوس جونيور في الدقيقة 16، وكريم بنزيما في الدقيقة (90+5).
وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 10 نقاط في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد ليفانتي عند 3 نقاط في […]
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وسجل هدفي المباراة فينيسيوس جونيور في الدقيقة 16، وكريم بنزيما في الدقيقة (90+5).
وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 10 نقاط في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد ليفانتي عند 3 نقاط في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يفوز بهدفين نظيفين على ليفانتي ويعتلي جدول ترتيب الليغا برصيد 10 نقاط ) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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