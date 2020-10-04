ريال مدريد يفوز بهدفين نظيفين على ‎ليفانتي ويعتلي جدول ترتيب ‎الليغا برصيد 10 نقاط  

2020/10/04 | 19:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏‎المستقلة/ – حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (2-0)، على ليفانتي، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الليجا.وسجل هدفي المباراة فينيسيوس جونيور في الدقيقة 16، وكريم بنزيما في الدقيقة (90+5).وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 10 نقاط في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد ليفانتي عند 3 نقاط في […]

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