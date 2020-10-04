بالصور: وولفرهامبتون يعمق جراح فولهام

2020/10/04 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل بيدرو نيتو هدفا في الشوط الثاني، ليمنح وولفرهامبتون الفوز 1-صفر على ضيفه فولهام، في الدوري الإنجليزي، ويقبع الزوار في المركز الأخير بعد أربع هزائم متتالية.

وخلال شوط أول باهت تصدى حارس فولهام ألفونس أريولا لفرصة مزدوجة لنيتو ونيلسون سيميدو.

وضغط أصحاب الضيافة في الشوط الثاني، وتصدى أريولا ببراعة لمحاولة راؤول خيمنيز قبل أن يسجل نيتو هدفه الأول هذا الموسم في الدقيقة 56.

وأهدر أبو بكر كامارا فرصة خطيرة لإدراك التعادل لفولهام في الدقيقة 73، بعد أن سدد دون إتقان في مرمى الحارس روي باتريسيو كما أضاع زميله نيسكينز كيبانو محاولة أخرى.

وبهذا الفوز الثاني في المسابقة رفع وولفرهامبتون رصيده إلى ست نقاط في المركز 12، بينما يبدو فولهام مرشحا للعودة للدرجة الثانية بعدما ظل بلا أي نقطة في جعبته.

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