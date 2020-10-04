زمن موناليزا الحزينة: الفصل العاشر/ 3 - دلور ميقري

2020/10/04 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري في اليوم التالي، عوضاً عن الذهاب إلى المحكمة، أخذ جمّو طريقه باتجاه منزل حسينو.



هنالك، فاجأ شقيقه هذه المرة بإعادة مبلغ الخمسمائة ليرة.



ثم قصَّ عليه ما جرى بالأمس، ليخلص إلى القول: " لم أرغب أن يكونَ البيتُ سبباً لخصام الأخوة، فأعلنتُ لحَميّ انسحابي من الصفقة ".



عبّرَ حسينو عن تأثّره، هوَ مَن كان نادراً ما يهتم بشئون الآخرين؛ بما في ذلك أفراد أسرته.



فقال لشقيقه: " لا عليك، طالما أنك لن تبقى في الش ......





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