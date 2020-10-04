بعد تداول صور لعناصر ’ربع الله’ في كربلاء.. العمليات تنفي وتتوعد الجماعات المتطرفة

2020/10/04 | 19:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت قيادة عمليات كربلاء، الأحد، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من دخول مجاميع متطرفة إلى المحافظة، وذلك عقب انتشار عناصر يرتدون ملابس سوداء مكتوب عليها عبارة "ربع الله". وقال مدير إعلام القيادة، العميد فاهم الكريطي في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (4 تشرين الاول 2020)، إنه "تم تداول بعض الصور في مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى دخول بعض المجاميع المتطرفة إلى محافظة كربلاء".

وأضاف الكريطي، أن "قيادة عمليات كربلاء المقدسة، تنفي وجود هكذا عناصر"، مؤكداً أنه "سوف يتم محاسبة كل من يحاول العبث بأمن الدولة".

وتداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي، صور هذه العناصر، دون تحديد انتمائها على وجه الدقة، فيما قالت أخرى إنهم عناصر متطرفة دخلوا إلى المحافظة، وهو ما استدعى نفي قيادة العمليات.

من جانب آخر، قال مراسل "ناس" في كربلاء، إن مجموعة ترتدي زياً موحداً، بينهم نساء، بدأت بتوزيع صور على المارّة، لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق "جمال جعفر" وقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، اللذين اغتيلا في غارة أميركية قرب مطار بغداد مطلع العام.

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