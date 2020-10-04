الأنواء الجوية تنشر توقعاتها لحالة الطقس بأيام زيارة الأربعين

2020/10/04 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

نشرت الانواء الجوية، التابعة لوزارة النقل، اليوم الاحد، توقعاتها بشأن الطقس في محافظة كربلاء التي تشهد توافد اعداد ضخمة من الزائرين لأحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين.

وجاء في التوقعات التي نشرتها الانواء الجوية، ان محافظة كربلاء ستشهد خلال يومي الاحد والاثنين، طقساً صحواً مع بعض الغيوم، فيما ستحافظ درجات الحرارة العظمى على 40 درجة مئوية، اما درجة الحرارة الصغرى فستكون 20 درجة مئوية.

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