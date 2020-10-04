ريال مدريد يواصل انتصاراته في الليغا بالفوز على ليفانتي

2020/10/04 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حقق فريق ريال مدريد اليوم الاحد( 4 أيلول 2020) الفوز على ليفانتي 2 - صفر ، في لقاء جرى على ملعب سيوتات دي فالنسيا، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

منذ البداية حاول الريال في السيطرة على الاحداث ونجح في الحيازة من دون فرص فعلية، ونجح فينيسيوس في تسجيل الهدف الأول في المباراة لصالح الريال بحلول الدقيقة 16، وذلك بعد أن سدد كرة مقوسة بأقصى الزاوية اليسرى من داخل منطقة الجزاء فشل الحارس في الوصول إليها، وهذه المباراة الثانية على التوالي التي ينجح فيها النجم البرازيلي الشاب من هز شباك المرمى، حيث دخل كبديل في الشوط الثاني خلال مباراة بلد الوليد السابقة، وأحرز هدف الفوز لريال مدريد، لينتهي الشوط الاول بهدف الريال الوحيد.

واستمر الريال بافضليته في الشوط الثاني وناب القائم الأيسرعن حارس ليفانتي في التعامل مع تسديدة بنزيما بعدما وصلت له الكرة إثر خطأ لاعبي ليفانتي في الخروج بالكرة من الخلف مع بداية هذا الشوط، وبعد فرصة بنزيما بلحظات، كان فينيسيوس على وشك تسجيل الهدف الثاني للريال لكن تسديدته جاورت القائم بقليل، وانتفض ليفانتي في النصف الثاني من احداث هذا الشوط وتوالت فرصه امام عجز ريالي في الهجوم والانشغال بالدفاع لامتصاص انتفاضة ليفانتي،لكن كريم بنزيما حسم اللقاء بالهدف الثاني في الدقيقة 90+ 30، وانتهاء اللقاء بفوز الريال 2- صفر.

وكان ريال مدريد قد تعثر في الجولة الأولى أمام ريال سوسييداد، لكنه عاد وفاز على ريال بيتيس، وبلد الوليد وله مباراة مؤجلة، في المقابل، فإن ليفانتي (الذي يملك هو الآخر مباراة مؤجلة) يُمني النفس بتحقيق الفوز الثاني له هذا الموسم، حيث لعب 3 مباريات، فاز بواحدة وخسر في اثنتين.

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