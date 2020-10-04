حكومة نينوى المحلية تبحث اعادة هيكلة ديوان المحافظة

2020/10/04 | 19:15 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/ بحثت حكومة نينوى المحلية اعادة هيكلة ديوان المحافظة والمشاريع قيد التنفيذ والمخطط لتنفيذها .وقال النائب الاول لمحافظ نينوى سيروان روژبياني للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان جتماعا عقده محافظ نينوى نجم الجبوري بحضور النائب الفني للمحافظ حسن العلاف ومعاون المحافظ للشؤون الإدارية رفعت سمو ، ناقش هيكلية ديوان المحافظة والمشاريع قيد التنفيذ والمخطط لتنفيذها ومستحقات المحافظة مع اقتراب اقرار الموازنة العامة للعام 2020".واضاف :" ان الهدف من اعادة هيكلة ديوان المحافظة، هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وكذلك معالجة الاشكالات التي تعترض عمل بعض الاقسام والشعب التابعة لديوان المحافظة"./انتهى

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