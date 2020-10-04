تسجيل 891 اصابة جديدة بفيروس كورنا و13 حالة وفاة في الاردن

2020/10/04 | 19:15 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/ اعلن وزير الصحة الاردني الدكتور سعد جابر عن تسجيل 889 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد بالاردن اليوم، بالاضافة لحالتين من خارج المملكة، فيما تم شفاء 193 مصابا.واعلن كذلك في ايجاز صحفي عن تسجيل 13 وفاة لمواطنين معظمهم من كبار السن ويعانون امراضا مزمنة ، باستثناء حالتين واحدة لاربعيني والاخرى لشاب عشريني لديهما سيرة مرضية سابقة، لافتا الى :"ان عدد الوفيات بالمملكة منذ بدء انتشار الوباء ارتفع الى 101 وفاة "./ انتهى

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