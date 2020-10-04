التخطيط تؤكد انها لم تحجب التخصيصات المالية عن مشروع ملعب الحبيبية

2020/10/04 | 19:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اكدت وزارة التخطيط، انها لم تتخذ اي قرار او اجراء، بحجب التخصيصات المالية عن مشروع ملعب مدينة الصدر(الحبيبية).وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي:" ان وزير التخطيط خالد بتال النجم، لم يرفض او يحجب التخصيصات المالية المخصصة لملعب الحبيبية، البالغة (١٥) مليارا و(٨٠٠) مليون دينار، انما طلب موقف وزارة الشباب والرياضة بخصوص المشروع، وهل ما زال ضمن سلّم أولويات الوزارة في ظل الازمة المالية، ام لا، لاسيما بعد زيارة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال إلى التخطيط، وتأكيده، ان المراكز الشبابية تمثل الأولوية بالنسبة للوزارة حالياً"، مبينا|:" ان طلب تخصيص المبلغ المذكور آنفا، كان قبل تسنم الوزير الحالي مهامة، انما طلبته وزارة الشباب والرياضة بموجب كتاب رسمي بتوقيع وزيرها السابق، بتاريخ ٢٦/ شباط ٢٠٢٠، ولكن بسبب ازمة كورونا، والتغيير الوزاري، والأزمة المالية، لم يتم البت بالأمر".واضاف:" ان اطلاق هذه التخصيصات مرهون بموقف وزارة الشباب والرياضة، بناء على سلّم أولوياتها، و ان وزارة التخطيط ستكون ملتزمة بما ستحدده الجهة صاحبة المشروع (وزارة الشباب)"./ انتهى7

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