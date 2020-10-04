المنافذ الحدودية تضبط مواد تم التلاعب بوصف بضاعتها في ميناء أم قصر الشمالي

2020/10/04 | 19:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، من ضبط مواد تم التلاعب بوصف بضاعتها وعدم وجود إجازة استيراد بمنفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ملاكاتها في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، تمكنت من ضبط عجلة محملة بمادة (سائل مبردات الحرارة والراديترات) وبواقع (80) برميل حسب ماتم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة من قبل دائرة كمرك محطة بوابة البصرة”.

واضافت الهياة، انه “تمت عملية الضبط خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملتها الكمركية، حيث تبين وجود اختلاف في وصف البضاعة ووجود مواد (مانعات تآكل) لم يصرح بها تهربا من دفع الرسوم الكمركية والضريبية مما سبب هدرٱ بالمال العام، اضافة الى عدم وجود إجازة استيراد بالمادة التي تم ضبطها وأنه تم ارفاق إجازة مثبت عليها (ماء راديتر سعة 5 لتر) مخالفة لمواصفات المادة المحملة”.

واكدت، انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية خلافا للضوابط والتعليمات النافذة”.

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