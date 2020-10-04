2020/10/04 | 19:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت 3 محافظات، عن تعطيل الدوام الرسمي بجميع الدوائر الحكومية لمدة 3 ايام.
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وقررت محافظتا بابل وواسط تعطيل الدوام الرسمي ابتداء من يوم الثلاثاء ولغاية يوم الخميس المقبل وذلك بمناسبة الزيارة الاربعينية.
وكانت محافظة كربلاء قد اعلنت، السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي لمدة 5 ايام ابتداء من يوم الاحد ولغاية الخميس المقبل.
ويأتي قرار التعطيل لجميع الدوائر باستثناء الامنية والخدمية منها.
PUKmedia متابعة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 محافظات تعطل الدوام الرسمي ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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