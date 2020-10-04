3 محافظات تعطل الدوام الرسمي

2020/10/04 | 19:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت 3 محافظات، عن تعطيل الدوام الرسمي بجميع الدوائر الحكومية لمدة 3 ايام.

وقررت محافظتا بابل وواسط تعطيل الدوام الرسمي ابتداء من يوم الثلاثاء ولغاية يوم الخميس المقبل وذلك بمناسبة الزيارة الاربعينية.

وكانت محافظة كربلاء قد اعلنت، السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي لمدة 5 ايام ابتداء من يوم الاحد ولغاية الخميس المقبل.

ويأتي قرار التعطيل لجميع الدوائر باستثناء الامنية والخدمية منها.

PUKmedia متابعة‌

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