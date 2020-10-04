2020/10/04 | 19:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الأحد، اجتماعا مع مكتب تنظيمات السويد للاتحاد الوطني الكوردستاني، عن طريق نظام (الفيديو كونفرانس).

وجرى خلال الاجتماع بحث الجهود والخطوات للتجديد داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني بعد المؤتمر الرابع، اذ اكد شيخ جنكي على ان التجدد عملية عامة ومتعددة تشمل جميع المكاتب والمؤسسات، وان الانتخابات الداخلية بين الاعضاء توفر فرصة مهمة لمشاركة الجالية الكوردية خارج البلاد في التجديد داخل الاتحاد الوطني.

وشدد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني، على ان من اولويات الاتحاد الوطني هو تقديم الخدمة للمواطنين والعمل على تحسين حالتهم المعيشية، مطالبا ايلاء اهتمام اكبر بالجالية الكوردية واجراء التحضيرات المسبقة للانتخابات العراقية في سبيل كسب جميع الحقوق المشروعة لشعب كوردستان عن طريق النضال البرلماني.

PUKmedia خاص‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيخ جنكي: من اولويات الاتحاد الوطني تقديم الخدمة للمواطنين) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيخ جنكي: من اولويات الاتحاد الوطني تقديم الخدمة للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).